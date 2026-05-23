リニア新幹線の静岡工区を巡り、県が着工容認の条件の1つとしていた「報告書」をJR東海が提出したことを受け21日静岡市が「環境影響評価審査会」を開きました。これは、リニア新幹線の静岡工区の工事着手前に提出が必要とされていた「事後調査報告書」が今月15日、JR東海から市に提出されたことを受け専門家の意見を盛り込んだ「市長意見」をまとめるため行われたものです。「事後調査報告書」には生物多様性への対策や工事で失わ