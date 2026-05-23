地域の文化継承に役立ててもらおうと長野市では23日、子供みこしの贈呈式が行われました。これは長野市にある仏壇墓石販売の「一休さんのはなおか」が地域貢献として行うもので、今年で24回目です。毎年、県内各地から子供用の神輿を望む自治会などを募っていて、今年は6つの地区から応募がありました。23日は、各地区がみこしを望む熱い思いを伝えたあとじゃんけんを行い、長野市川中島町の御厨区に贈られることが決まりました。