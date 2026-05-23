去年9月、小山町の住宅で交際相手の男性を殺害したとして殺人の罪に問われた女の裁判員裁判で地裁沼津支部は拘禁刑12年の判決を言い渡しました。判決によりますと、神奈川県の無職の女 55歳は去年9月、当時56歳の交際相手の男性を男性の母親と共謀してネクタイとタオルを使い首を絞め窒息させ殺害した罪に問われました。22日の判決公判で地裁沼津支部の薄井真由子裁判長は「30年以上前に交際をはじめ交際の比較的初期の段階で被害