◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（23日、東京ドーム）今季初昇格を果たし、「1番・センター」でスタメン出場している浅野翔吾選手。初回には予想外の形で今季初ヒットを記録しました。対する阪神の先発は村上頌樹投手。浅野選手が1ボール1ストライクで迎えた3球目のストレートをはじき返すと、打球は高く舞い上がります。これを背走しながら追った阪神のショート・木浪聖也選手でしたが、くるりと振り向きます。センター・郄