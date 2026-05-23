アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は22日、核軍縮の方向性を示す最終文書を採択できず、3回連続での決裂となりました。ニューヨーク支局・櫻茜理記者の報告です。国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終日の22日午後、議長を務めるベトナムの国連大使が「最善を尽くしたが、合意に達する見込みがない」と述べ、最終文書は採択されませんでした。最大の焦点となったの