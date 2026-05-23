ＭＢＳ・ＴＢＳ系特番「愛と知識とのんとノブ」が２４日に放送される。千鳥・ノブと女優・のんがＭＣを務める番組。ノブは「特報！特報！のんさんと司会しました！ワクワクとキラキラで浮かれて楽しんでたら最後天罰喰らいました！！是非観てください！」と自身のＳＮＳでツーショットとともに報告した。おしゃれ感度には定評のあるのん。今回はやや明るめの茶髪に、白いブラウス、スカートが斜めにずれて腰の下ではいている