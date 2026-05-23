気象台は、午後6時16分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を久米島町に発表しました。また洪水警報を久米島町に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・久米島町に発表 23日18:16時点久米島では、23日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■久米島町□大雨警報【発表】・土砂災害23日夜遅くにかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量