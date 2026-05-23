暑さが厳しくなるこれからの季節、インナー選びに悩む女性も多いのでは♡そんな中、「BAMBI WATER（バンビウォーター）」から、人気のシームレスブラトップをさらに進化させた「BRA IN CAMISOLE COOL」が登場しました。新たに持続冷感機能を搭載し、暑い日でもひんやり快適な着心地を実現。補正力とラクさを兼ね備えた、夏の頼れる一枚として注目を集めています。 持続冷感で夏を快適に 「BAM