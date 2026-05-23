「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）大関霧島が平幕伯乃富士に寄り倒しで敗れて３敗目を喫し、１１勝で小結若隆景と並んだ。霧島は左上手を取って土俵際まで追い詰めたが攻めきれず、逆に寄り倒された。勝った伯乃富士は１０勝４敗で優勝争いに残った。同星対決となった若隆景は平幕琴栄峰を一気の押し出しで下した。琴栄峰は１０勝４敗に後退。前日まで３敗だった平幕義ノ富士は平幕藤凌駕にすくい投げ