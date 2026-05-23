5人組グループ・嵐の公式Xが、23日に更新。あす24日の午後5時59分30秒に何かがあることを匂わせた。【写真】ドキドキ！嵐の“匂わせ”投稿ソファーに座った5人がテレビを眺める写真を添えて「2026/5/24 17:59:30〜」と告知。ファンからは「何かあるのかな？」「ドキドキ！」「待機ですね！」などといった感想が相次いで寄せられている。