俳優の中井貴一さんの公式Xが5月22日更新。中井さんのSNSの偽アカウントが確認されたとして、スタッフが注意を呼びかけています。 【写真を見る】【 中井貴一 】「また、新たにFacebook偽アカウントが確認されました」SNSの偽アカウントに注意を呼びかけ中井さんの公式Xでは「スタッフよりお知らせです。」として「また、新たにFacebook偽アカウントが確認されました。」と投稿。Facebookの偽アカウントのスクリーンショット