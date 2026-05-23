◇セ・リーグ阪神ー巨人（2026年5月23日東京D）阪神・森下翔太外野手（25）が第1打席で左ヒジ付近に死球を受け、東京ドームの阪神側スタンドから怒号が起こった。巨人先発・ウィットリーは立石、中野を連続三振に切った後、森下には2ボールからの3球目を当てた。森下も痛みより怒りの表情で、捕手・大城にも何か言いたげな素振りも見せた。森下は今季早くも5死球目となった。