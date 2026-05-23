おばんざいバー「dimple」の女将も務める、グラビアアイドル柚月美美が23日までにインスタグラムを更新。素肌に白エプロン姿をアップした。柚月は「デジタル写真集発売中！」と告知。素肌にエプロンを身に付けたショットや、グラビア撮影中の動画をアップした。この投稿にフォロワーからは「際どいよ可愛い〜」「見えてるよね?」「マジ最高〜」「スタイル最高」とコメントが寄せられている。柚月は身長150センチ、スリーサイズ