東北6県を代表するまつりが勢ぞろいし、盛岡市で「東北絆まつり」が始まりました。「東北絆まつり」は、東日本大震災からの復興を願い始まった東北六魂祭を受け継いだイベントとして、2017年から各県持ち回りで開かれています。盛岡市で開かれるのは8年ぶりです。みどころは、東北6県を代表するまつりのパレード。盛岡市中心部のおよそ1キロをにぎやかに練り歩きました。東北絆まつりは24日も開かれ、2日間でおよそ30万人の