岐阜県中津川市の小秀山で、今月16日に登山をしていたとみられる55歳の男性が行方不明となっています。警察によりますと、今月16日に中津川市加子母の小秀山で登山をしていたとみられる東京都に住む大学職員の男性(55)と連絡が取れなくなっているということです。男性が小秀山の登山道入り口近くのキャンプ場で出した登山届によると、16日午前8時半に入山し、夕方の午後4時頃に下山する予定でした。22日、岐阜県警に行方不