小池栄子さん主演のドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、土曜午後10時〜）の初回「コロッケ大爆発」が5月23日に放送されます。【写真】中村蒼さん演じる杉山刑務官主人公の銀林葉子は一流レストランの腕利きシェフ。思わぬことで男子刑務所の管理栄養士に転職することに。葉子の仕事は、毎月の献立の作成など事務仕事がメインだが、炊場（すいじょう、炊事工場の略）から呼び出しがかかれば駆けつけなければならない。料理初心者