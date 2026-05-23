原付免許を取得する利点って何？ 原付免許で新基準原付に乗れるの？運転免許には様々な区分がありますが、そのひとつとして原付免許が存在します。原付免許は16歳以上であれば誰でも取得が可能となっており、定められた学科試験に合格したのちに必要な原付講習を受けることで免許証が交付されます。【画像】「えっ…！」これが「原付免許」を取らないと完成しないフルビット免許です！ 画像で見る（29枚） このように比較的簡