さまざまなクラフトビールを味わえるイベントが高崎市で開かれ、訪れた人たちが個性豊かなビールを屋外で楽しみました。 このイベントは、コロナ禍に飲食店でのビールの消費量が落ち込んだことを受けて、地域のクラフトビールを楽しむ機会を増やそうと始まったものです。８回目の今回は、県内外の２０の醸造所が出店し個性豊かなクラフトビールを提供しています。 このイベントに合わせて作られ