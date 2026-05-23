地域のにぎわいをつくろうと野外音楽フェスティバルが伊勢崎市で開かれ、盛り上がりを見せました。 伊勢崎市のあずま総合運動公園で行われた「ＡＯ ＦＥＳ（アオフェス）」。このイベントは市民の有志でつくる実行委員会が地域の新たなにぎわいを創出しようと去年に続いて開いたもので、入場は無料です。 ２３日は多彩なプログラムを展開するためステージが２つ設けられ、伊勢崎市や県内にゆかりのあるアーティス