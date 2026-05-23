上州の三大祇園祭をＰＲしようと、県庁でおはやしの演奏会が開かれました。 県内では古くから沼田、みどり市の大間々、太田市の世良田の３つの祭りを上州三大祇園祭と呼んでいます。いずれも約４００年という長い歴史を誇り地域を代表する夏祭りです。 この演奏会は、それぞれが連携することで、郷土芸能の継承と発展につなげようと２０１７年から開かれているもので今回で６回目です。会場では、地域ごとにおはやしの演奏が披