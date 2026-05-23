「配達先は、誰も住んでいないはずの家だった」。とある地方の郵便局の集配部では、霊を鎮めるために“配達物”を届けることがある。新人配達員・配根一通は、一つの届け物をきっかけに、姉妹が命を落とした悲しい真相へと近づいていく…。〈漫画『85円の遺言』第1話〉 【画像】壮絶なイジメの末に亡くなった姉妹をめぐるストーリー 日常的に霊と対峙する郵便配達員たち そこは、とある地方の郵便局の集配部。ごく