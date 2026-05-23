子ども食堂を支援するためのチャリティーイベントが太田市で開かれ、音楽やダンスのステージパフォーマンスが披露されました。 軽快な八木節のパフォーマンスで始まった「みんなｄｅいっしょにチャリティーフェス」。これはフードロスの削減や子どもの貧困問題について支援の輪を広げようと太田西ライオンズクラブが開いたチャリティーイベントです。 ステージには市内を中心