渋川市にある画家・竹久夢二の記念館で開館４５周年を記念し、２３日から代表作「黒船屋」の一般公開が始まりました。 渋川市の竹久夢二伊香保記念館には、竹久夢二の直筆の絵や版画・出版物などおよそ１万点が展示されています。２３日で開館４５周年を迎え、特別企画として夢二の代表作「黒船屋」の一般公開が始まりました。 １９１９年に完成した直筆の掛け軸で質のいい絹の布に黒猫を抱いた女性が描かれています。夢二が最