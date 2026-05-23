２３日午前、館林市の県道で車５台が絡む事故があり、２人が病院に運ばれました。 ２３日午前１０時半ごろ、館林市下早川田町の県道で、信号待ちをしていた４台の車に後ろから来た乗用車が衝突しました。 警察や消防によりますと、この事故で５人がけがをし、このうち７０代と６０代の男性２人が救急搬送されました。 警察は事故を起こした乗用車が直前にも近くで別の車と衝突する事故を起こしていたとみて詳しい状況を調べ