日本の葬儀文化や葬儀場のサービスなどを学ぼうと４カ国の葬儀関係者らが広島市内の葬儀場を視察しました。 広島市南区にあるサンセルモ玉泉院にはアメリカやフィリピンなど４カ国の葬儀関係者１３人が訪れ、ホールの内装やひつぎについて説明を受けました。 遺体に合わせて綿で衣装を作る「白無垢納棺」も実演され、日本らしい儀式を興味深そうに動画におさめていました。 アメリカから「他の国では遺体を早く