ドライバーのフェースを見ると、溝が入ったものとないものがある。一体この理由はなぜなのか？ クラブデザイナーの松尾好員氏に聞いた。【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番飛ぶドライバーは？ランキングトップ10を発表！◇◇◇ご自身のドライバーのフェース面を見てみてください。溝があるという方もいれば、ない！という方もいると思います。この溝の役割をご存じでしょうか。晴天時はロフト角の少ないドラ