＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。プロ2年目の入谷響が6バーディ・１ボギーの「67」で回り、トータル8アンダーの単独首位に立った。今季初、通算2勝目に王手をかけた。前日は雨で中止となり54ホール短縮競技になり、あす24日（日）に決勝ラウンドが行われる。【ライブフォト】250ｙ超の飛ばし屋の入谷響フォ