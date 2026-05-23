＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 3日目◇23日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞10メートルのパットを沈めると、左手で力強くこぶしを握った23歳の細野勇策。最終18番パー5をバーディで締めくくり、トータル13アンダーで首位に立った。【写真】三角形キープ！細野勇策をお手本にしたい基本のアプローチこの最後のパットは、最終日に最終組で回ることを意識した一打でもあった。「3パットしてし