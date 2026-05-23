「ソフトバンク１１−１日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）日本ハムが連日の大敗で２連敗。借金２、ソフトバンクと入れ替わって４位に順位を落とした。今季のソフトバンク戦は７戦７敗。新庄監督の監督通算３００勝もお預けとなった。先発の細野は被安打４、４失点でプロ入り最短の３回ＫＯで４敗目。打線は毎回安打で走者を出しながら、繋がりを欠いた。二回から六回まで５イニング連続で無死から安打を記録した