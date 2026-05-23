ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は23日の4日目で予選が終了。24日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。4日目を2、1着にまとめた木下翔太（35＝大阪）が予選突破に成功した。序盤から「いい感じはしないです」と舟足には厳しいジャッジを下していたが、大敗なく堅実にポイントを稼いでいる。「気になるところもないので何とかしのげている感じです」と突出した足色ではないが