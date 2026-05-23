兵庫県南あわじ市では、特産品のたまねぎをＰＲしようと、大声で「たまねぎ」と叫ぶイベントが開かれました。 南あわじ市で開かれた「たまねぎ大運動会」、別名「オニオンピック」は特産品のたまねぎをＰＲしようと企画され、今年で１６年目を迎えました。 中でも注目を集めたのが「たまねぎ」と叫び声の大きさを競うコンテスト。 ９５ホーン以上で淡路島産のたまねぎ２個がプレゼントされます。 （参加者）