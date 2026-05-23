伊東玲衣（２６）＝川口・３５期＝の前節は７２１２着。２日目以降から明らかに良くなっている。「初日が終わってヘッド周り、シリンダー周りをやったらガラリと変わった。乗りやすさが出た」。２節前は優出こそしたが、乗りづらさが出ていた。前節初日の結果を受けて調整に着手。これが正解で、成績アップとともにタイム面でも改善が見られた。今節へ向けては「リングを替えます。タイヤは前節良かったもので行く」と上積みを