お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（48）が21日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身が会長を務める「漫才協会」の“ホーム”で知られる浅草・東洋館の興行について、6月から以前の形式に戻すと発表した。塙は4月9日にアップした動画で「今年4月1日から新しく改革をしまして。今までは12時30分から17時までぶっ通しで興行をやっていたんですけど、これは長いと思いまして。12時から14時を1部、15時から17時を2部にしました」と、2