タレント・王林が、23日までに自身のインスタグラムを更新。美脚ショットを公開した。【写真あり】ファン悶絶級！王林が美脚＆美腹筋披露王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、浜辺での美脚ショットを公開。淡いイエローのオーバーサイズシャツとショートパンツを合わせたラフなスタイリングで、美腹筋ものぞかせている。この投稿には「スタイルいい！」「めっちゃ