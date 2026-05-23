歌手の鈴木亜美（44）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、デビューの裏話を語った。98年にオーディション番組「ASAYAN」のボーカリストオーディションに参加。1万3500人の中からグランプリに選ばれた。元々、人前で歌ったりすることは好きだった。「人前と言っても、当時は親戚の前でお正月にカラオケに行ってという。そういうのが凄く好きで。ちょっと目