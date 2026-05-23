ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が人気インフルエンサー「バットボーイズ・ベースボール」のインスタグラムに登場し、恒例の?マイベスト選手?１０人を選出した。「あなたのオールタイム日本人選手を教えてください」と問いに「ピッチャーは山本由伸（ドジャース）、キャッチャーは阿部慎之助さん（巨人監督）、ファーストは王貞治さん（元巨人）、セカンドは山田哲人（ヤクルト）かな。サードは長嶋さん…いやウソ、やっぱ岡本