岐阜県可児市の路上で女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察が詳しい状況を調べています。 【写真を見る】路上で仰向けに倒れている女性を発見 搬送先の病院で死亡を確認 20～40代か 警察が詳しい状況を調べる 岐阜･可児市 22日午後4時40分頃、可児市下恵土の路上で、女性があおむけに倒れているのを郵便配達中の郵便局員が見つけ、近所の人が110番通報しました。女性は病院に運ばれましたが