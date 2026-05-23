【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#291野々村友紀子さんは子育ても一段落、経験を積み重ねた今こそが旬！トット◇◇◇「THE SECOND 2026」で“念願の全国ネット”優勝したトット。「何者でもなかった僕らが……」という優勝会見の言葉が涙を誘いました。高校の同級生コンビでNSC大阪27期生として入学。彼らは昔からとにかく礼儀正しくて生真面目でした。2人ともイケメンなのに生真面目すぎて「弱肉強食のお笑いの世