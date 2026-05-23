◆静岡県高校総体サッカー▽３回戦静岡学園７―０清水桜が丘（２３日、富士市立高グラウンド）３回戦が行われ、２年ぶりの優勝を目指す静岡学園が７―０で清水桜が丘を下した。観衆を沸かせたのは背番号１０のＭＦ松永悠輝（３年）だ。３―０で折り返した後半からピッチに立つと、同８分の左からのクロスに走り込み、右足のダイレクトボレーでネットを揺らした。「（左サイドハーフの）小田切（颯佑）からいつもいいボールが