◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２３日、東京競馬場忘れな草賞勝ちから挑むジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は、桜花賞馬スターアニスと同じ馬運車で１５時４８分に現地入り。初の関東圏への輸送となったが、落ち着きは保たれている。佐々木助手は「スターアニスと一緒にこさせてもらって、輸送は大成功です。第一関門を突破ですね」と声を弾ま