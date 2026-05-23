◆大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）に寄り倒され、３敗に後退した。新関脇同士の熱海富士（伊勢ケ浜）と琴勝峰（佐渡ケ嶽）の一番は、熱海富士が寄り切り、勝ち越した。小結・若隆景（荒汐）と、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）の３敗同士の対戦は、若隆景が押し出しで勝った。東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は、同１７枚目・藤凌駕（藤