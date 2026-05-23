◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１８節広島４―２名古屋（２３日・Ｅピース）西地区で１位の可能性を残していた２位・名古屋はアウェーで広島に敗れた。前節はＣ大阪に１―６で敗れ、まさかのラスト２戦大量１０失点で、２位以下が確定した。０―１の前半アディショナルタイム２分にＦＷ山岸祐也のゴールで追いついたが、同ＡＴ４分に勝ち越し点を許し、さらに後半２分に失点を与えたことが大きく響いた。試合後、ペ