5月19日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」に、サッカージャーナリストの小澤一郎が出演した。小澤は現在、スペインを拠点に活動していて、ラ・リーガを中心に実況・解説を行いながら、自身の子どもが所属するクラブのコーチを務めるなど、育成年代の指導にも携わっている。日本とスペイン、