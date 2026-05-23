２２日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、チュートリアル福田充徳が芸人ゲストで出演し、「聞き上手」な福田から傾聴力を学ぶネタ企画が行われた。福田に話を聞いてほしい人を募集したところ応募が殺到したそうで、スタジオ別室に一般人３２人が集合。くじ引きで選ばれた人が順番に福田のいる部屋に入って悩みなどを聞いてもらうことになったが…福田のいる部屋に入って来るのは、なぜか全員が女子プロレスラー。福田が