◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第3日（2026年5月23日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）前日、中止となった第2ラウンドが行われ、93位から出た小祝さくら（28＝ニトリ）は2バーディー、3ボギーの73で回り、通算5オーバーの66位で予選落ちした。今季11試合目で4回目の予選落ち。決勝ラウンドに進むためスコアを伸ばしたかった3日目。小祝は「もったいないボギーもあったし、いいショットも打っ