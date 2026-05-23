バスケットボールのBリーグは23日、今季レギュラーシーズン（RS）の1部（B1）、2部（B2）の総入場者数を合計525万8849人に訂正した。21日に525万7849人と発表していた。訂正後も史上最多は変わらない。B1全体の平均も5107人を5109人に訂正した。