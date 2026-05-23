3回ソフトバンク2死満塁、柳田が中前に2点打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが16安打11得点の大勝で勝率5割に復帰。0―1の三回に近藤、柳田の適時打などで4点を奪い、六回は近藤が2点二塁打。終盤も得点を重ねた。松本晴が3勝目。日本ハムは3併殺打と拙攻が目立ち、このカード7連敗。