大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）――単独首位だった大関霧島は伯乃富士に寄り倒されて３敗に後退。小結若隆景が琴栄峰を押しで完勝し、３敗で首位に並んだ。熱海富士は琴勝峰との新関脇対決で寄り切り、勝ち越しを決めた。琴勝峰とともに８勝６敗。義ノ富士は藤凌駕にすくい投げで敗れ、ともに４敗となった。１４日目を終え、３敗は霧島と若隆景。４敗は義ノ富士、伯乃富士、宇良、琴栄峰、藤凌駕。