「巨人−阪神」（２３日、東京ドーム）試合前の練習で井上温大投手が杉内投手チーフコーチと外野フェンス際で、並んで歩きながら話す場面があった。井上は２２日・阪神戦に先発。初回から３点を失うなど４回で１０安打を浴びて、自己ワーストタイとなる７失点で、４敗目を喫していた。試合後、杉内コーチから「僕なら絶対に悔しいんですよ。えらい淡々と投げているなっていうのは正直思いました」と戦う姿勢が見えなかった