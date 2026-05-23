The Founders JAPANは、2026年5月23日から6月6日までの期間限定で、スキンケアブランドAnuaの商品を体験できるイベント「Anuaの湯」を、渋谷の「改良湯」で開催します。「PDRNシリーズ」を中心にお試し創業100年以上の歴史を持つ「改良湯」で、スキンケアと入浴を掛け合わせたスペシャルなイベントを開催。「Anuaの湯」では、スキンケアシリーズ「PDRNシリーズ」を中心に、浴室から脱衣所までAnuaの世界観で演出された銭湯で、「ze